В одном из сел Татарстана открыли новый ФАП

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты “Кадры”, “Молодежь России”, “Продолжительная и активная жизнь”, “Семья” и “Экономика данных”.