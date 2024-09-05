Паводковая вода продолжает покидать Хабаровский край

Однако на утро 5 сентября в селе Вострецово Охотского муниципального округа ситуация оставалась напряженной. Здесь разлив рек привел к подтоплению 53 приусадебных участков и затопил шесть проездов внутри села, а также препятствовал движению на двух участках дороги, связывающей Вострецово с нежилым поселком Октябрьский. Специальные группы из администрации и краевой противопожарной службы уже выехали на место, чтобы выяснить подробности и организовать помощь. Кроме того, участки дороги, ведущей к аэропорту поселка Охотск, также затоплены, что требует ограничения проезда для всех видов транспорта до завершения восстановительных работ. Жители региона надеются на скорейшее восстановление нормальных условий жизни, пока службы работают на опережение.