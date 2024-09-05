В трёх школах Красноярского края открылись современные технопарки

В красноярской школе № 157 г, канской гимназии № 4 и в лесосибирском лицее открылись современные технопарки «Кванториум». Это площадки, где ребята могут освоить перспективные инженерные направления, рассказали в министерстве образования Красноярского края. Учащиеся смогут осваивать современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект. Также ребята будут оттачивать навыки работы с беспилотниками, программировать роботов и изучать 3D-моделирование.
Открытие таких технопарков стало возможным благодаря национальному проекту «Образование». На оснащение и ремонт помещений «Кванториумов» из краевого и федерального бюджетов было выделено свыше 63 млн руб.
В школьных технопарках имеются лаборатории по физике, биологии и химии. Также есть технологическая зона и место для отдыха. Каждый кабинет оборудован необходимой современной техникой. Для учащихся доступны цифровые микроскопы, модели молекул, химические реактивы, инструменты для сборки роботов
— «Кванториумы» — уникальная среда для развития талантов у детей. Здесь педагоги предлагают задавать вопросы, самостоятельно работать с информацией, с большим объёмом данных. Работа строится на основе креативности, коммуникативности, критическом мышлении и командной работе. Так, дети становятся высокомотивированными, нацеленными на инженерные специальности. «Кванториумы» активно пропагандируют среди молодёжи научно-техническое творчество, — отметила Татьяна Гридасова, замминистра образования Красноярского края.