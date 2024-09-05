В трёх школах Красноярского края открылись современные технопарки

В красноярской школе № 157 г, канской гимназии № 4 и в лесосибирском лицее открылись современные технопарки «Кванториум». Это площадки, где ребята могут освоить перспективные инженерные направления, рассказали в министерстве образования Красноярского края. Учащиеся смогут осваивать современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект. Также ребята будут оттачивать навыки работы с беспилотниками, программировать роботов и изучать 3D-моделирование.