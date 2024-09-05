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В Самаре умер известный артист театра оперы и балета Владимир Киселев

Самарский артист, музыкант и педагог Владимир Киселев скончался на 90-м году жизни.

Источник: предоставлено Самарским театром оперы и балета

В минувшую среду, 4 сентября 2024 года, в Самаре скончался известный артист, музыкант и педагог Владимир Киселев. Он умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Самарского театра оперы и балета.

Владимир Киселев посвятил более 50 лет своей жизни искусству. В 1969 году он начал свою карьеру в Казахском театре оперы и балета имени Абая, а уже в 1970 году стал солистом Куйбышевского (ныне Самарского) театра оперы и балета, где проработал 36 лет.

За это время артист исполнил свыше 80 сложнейших басовых партий, в числе которых роли Ивана Сусанина, Бориса Годунова, Мефистофеля и других. За свои заслуги Владимир Киселев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Его блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти, истории театра и в истории культурной жизни Самары, — выразил соболезнования коллектив театра.

Прощание с известным артистом состоится 6 сентября с 10:00 до 11:00 по адресу: ул. Борская, 108/1, зал № 2.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Киселева.