В Самаре умер известный артист театра оперы и балета Владимир Киселев

Владимир Киселев посвятил более 50 лет своей жизни искусству. В 1969 году он начал свою карьеру в Казахском театре оперы и балета имени Абая, а уже в 1970 году стал солистом Куйбышевского (ныне Самарского) театра оперы и балета, где проработал 36 лет.