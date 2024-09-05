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Из Уфы запускают дополнительные рейсы в Казань

Из Уфы запускают дополнительные рейсы в Казань. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» открывает прямое регулярное авиасообщение между столицами Башкирии и Татарстана.

С 28 октября перелеты будут выполняться дважды в неделю на комфортабельных Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

Пассажирам станут доступны трансферные полеты из Уфы в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с удобной пересадкой в Казани.

В летнем расписании уфимского аэропорта авиакомпания Nordwind Airlines также выполняет прямые рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Махачкалу, Калининград, Душанбе и Худжанд.