Из Уфы запускают дополнительные рейсы в Казань

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» открывает прямое регулярное авиасообщение между столицами Башкирии и Татарстана.
С 28 октября перелеты будут выполняться дважды в неделю на комфортабельных Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.
Пассажирам станут доступны трансферные полеты из Уфы в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с удобной пересадкой в Казани.
В летнем расписании уфимского аэропорта авиакомпания Nordwind Airlines также выполняет прямые рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Махачкалу, Калининград, Душанбе и Худжанд.