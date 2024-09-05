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В Ангарске УК устранила нарушения после жалобы жителей в прокуратуру

Организация не выполняла условия по содержанию многоквартирного дома.
Источник: Комсомольская правда

В Ангарске должностное лицо управляющей компании привлекли к ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по содержанию помещений общего пользования многоквартирного дома. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, организация не ремонтировала лестничные клетки, поручни, кровлю.

— Кроме того, на лестничных маршах допускались факты загромождения эвакуационного выхода мебелью и строительными материалами. На основании этого прокуратура внесла представление и завела дело об административном правонарушении, — пояснили правоохранители.

После того как прокуратура вмешалась, нарушения были устранены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска лишилась миллиона рублей поверив псевдо «спецагентам».