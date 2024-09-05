TV on the Radio выступят впервые за пять лет

На прошлой неделе TV on the Radio поделились загадочным постером в своих социальных сетях, а теперь они анонсировали долгожданный тур. Однако стало известно, что Дэйв Сайтек не будет участвовать в концертах, но при этом останется частью группы, сообщает Pitchfork.