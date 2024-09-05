Пригодится в любой момент: Что делать в случае атаки БПЛА, рассказал спасатель из Таганрога

— Так как в ней стены в основном все несущие и нет окон. Подойдут также коридор или кладовая. Главное, не находиться в дверных проемах. Лучше сесть у несущей стены на пол и следить за системой оповещения. Еще многие пренебрегают советом держаться подальше от окон. А ведь самые большие повреждения в таких случаях приходятся на травмы и ранения от летящих осколков стекла, согласно статистике по Белгороду. Ранения от стекла будут обширные и глубокие, так как осколков много. И потеря крови будет сравнима с артериальным кровотечением.