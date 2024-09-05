Пригодится в любой момент: Что делать в случае атаки БПЛА, рассказал спасатель из Таганрога

На днях ростовские власти опубликовали памятку с порядком действий при угрозе атаки или внезапной атаки БПЛА. План действий, указанных в памятке, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM разобрал начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Мовсаров.
ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ НЕЛЬЗЯ.
— Враг не дремлет. Но наши органы власти делают все, что от них зависит, — говорит Сергей Вахитович. — По поводу временных укрытий проделана большая работа. На сайтах администраций и на сайте управления по делам ГО и ЧС выложены подробные инструкции и адреса. И в многоэтажных зданиях оборудованы многие укрытия. Также есть и памятки МЧС, которые носят рекомендательный характер. Уже на их основании органы власти местного самоуправления уже выпускают свои с дополнениями.
Первое, что рекомендуют делать спасатели в случае угрозы атаки БПЛА, спуститься в подвал, который и является временным укрытием. Сергей Мовсаров уточняет, что делать это можно, если заглубленное помещение не подразумевает выход на улицу.
— Например, если вам, чтобы попасть в укрытие, нужно пройти два подъезда, то делать этого не рекомендуют. Если возможно из подъезда сразу попасть в заглубленное помещение, тогда нужно взять с собой тревожный чемоданчик и запас воды. Если же придется выйти на улицу из дома, чтобы попасть в укрытие, то лучше остаться в квартире.
ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ ОКОН.
По словам собеседника, если человек решил остаться в квартире при атаке БПЛА, то можно укрыться в ванной комнате, которая является максимально безопасным местом.
— Так как в ней стены в основном все несущие и нет окон. Подойдут также коридор или кладовая. Главное, не находиться в дверных проемах. Лучше сесть у несущей стены на пол и следить за системой оповещения. Еще многие пренебрегают советом держаться подальше от окон. А ведь самые большие повреждения в таких случаях приходятся на травмы и ранения от летящих осколков стекла, согласно статистике по Белгороду. Ранения от стекла будут обширные и глубокие, так как осколков много. И потеря крови будет сравнима с артериальным кровотечением.
Пользоваться лифтом спасатель также не советует, так как может быть отключено электричество.
НЕ ДВИГАЕМСЯ И УЧИМСЯ ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ.
Если же угроза атаки беспилотников застала дончан на улице, то самое главное — уйти из открытых пространств.
— Беспилотники снабжены камерой. И для них любое движение, которое она передает, является целью.
Находящимся на улице нужно зайти в ближайшее здание. Например, в Ростове можно укрыться в подземных переходах или паркингах. В крайнем случае, подойдут бордюры, бетонные выступы и траншеи, которые могут защитить от разлета осколков.
— Также надо покинуть транспорт, так как любое движение обозначается для беспилотника, как цель. Уточню, что и место под машиной — не лучшее для укрытия.
Что касается последствий атаки, специалист рекомендует учить, как оказывать первую помощь: это поможет спасти жизнь и себе, и окружающим.
— Нужно иметь дома аптечку. А повышение знаний в области оказания первой помощи пригодится в любое время. Лишним никогда не будет!