Пробки в Кольцово скапливаются из-за замены терминалов

В Екатеринбурге крупные пробки скапливаются на въезде в аэропорт Кольцово. Их причиной стала замена терминалов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
— На въездной группе на привокзальную площадь идет обновление терминального оборудования, и в настоящее время работают не все шлагбаумы, — рассказали в пресс-службе Кольцово.
На данный момент меняют устаревшее оборудование. Новое позволит сделать работу комплекса удобнее. По словам представителей Кольцово, обновленное оборудование не потребует от водителей вставлять при въезде парковочный талон. Оплачивать стоянку можно будет на выездных стойках.
Уже в ближайшее время технические работы будут завершены. Пассажиров аэропорта просят заранее выезжать в терминалы.