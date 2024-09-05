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В день проведения выборов депутатов Госсовета РТ для жителей Казани организуют спецподачу транспорта

Отдельные автобусные маршруты и метрополитен будут работать по пиковому режиму.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В воскресенье, 8 сентября, после завершения праздничных мероприятий в честь выборов депутатов Государственного Совета РТ для казанцев организуют спецподачу общественного транспорта.

Пассажиров будут ждать с 20:30 на следующих локациях:

остановка «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы (автобусы №№ 6, 22, 28а, 33, 35а, 47, 74, 89, 90);

остановка «Энергетический университет» в направлении ул. Декабристов (автобусы №№ 6, 15, 22, 29, 35, 36, 45, 47, 60, 62, 72, 75, 89).

По пиковому режиму с 22:00 до 23:00 будут курсировать автобусные маршруты №№ 6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 47, 74, 75, 89, следующие по ул. Декабристов, а также троллейбусный маршрут № 1.

Метрополитен также будет работать по пиковому режиму рабочего дня с 19:00 до 23:30, сообщили в комитете по транспорту Казани.

Напомним, в день проведения выборов депутатов Государственного Совета РТ у Центра семьи «Казан» пройдет концерт. На входе нужно будет показать браслет «Всей семьей на выборы» — его выдадут жителям столицы РТ после голосования. Кроме того, по браслетам предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте.