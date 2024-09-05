В день проведения выборов депутатов Госсовета РТ для жителей Казани организуют спецподачу транспорта

Напомним, в день проведения выборов депутатов Государственного Совета РТ у Центра семьи «Казан» пройдет концерт. На входе нужно будет показать браслет «Всей семьей на выборы» — его выдадут жителям столицы РТ после голосования. Кроме того, по браслетам предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте.