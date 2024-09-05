Самарская область купит четыре новых 45-местных «Валдая» за полцены

Скоро Самарская область приобретет четыре новых «Валдая» для перевозки пассажиров по воде. Ранее в рамках пилотного проекта по поддержке волжских регионов планировалось купить три. Но после проведения выездного Совета Госдумы в Самаре 4 сентября это количество увеличили на одну единицу.
— Четыре новых 45-местных скоростных «Валдая» серьезно изменят сложившуюся ситуацию, — написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, который и сообщил об увеличении числа планируемых к покупке судов.
Фактически Самарская область приобретет новые водные суда за полцены: половину расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Когда именно новые «Валдаи» начнут возить пассажиров по Волге, пока не сообщается.