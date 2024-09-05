Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская область купит четыре новых 45-местных «Валдая» за полцены

Новые водные суда для Самарской области купят при поддержке федерального бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Скоро Самарская область приобретет четыре новых «Валдая» для перевозки пассажиров по воде. Ранее в рамках пилотного проекта по поддержке волжских регионов планировалось купить три. Но после проведения выездного Совета Госдумы в Самаре 4 сентября это количество увеличили на одну единицу.

— Четыре новых 45-местных скоростных «Валдая» серьезно изменят сложившуюся ситуацию, — написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, который и сообщил об увеличении числа планируемых к покупке судов.

Фактически Самарская область приобретет новые водные суда за полцены: половину расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Когда именно новые «Валдаи» начнут возить пассажиров по Волге, пока не сообщается.