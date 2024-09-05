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Новый автобус запустят между Нижним Новгородом и Дзержинском с 16 сентября

Маршрут будет обслуживать перевозчик ООО «Дзержинск Авто».

Источник: РИА "Новости"

Новый автобус запустят между Нижним Новгородом и Дзержинском с 16 сентября, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.

Речь идет об автобусном маршруте Т-401К «Дзержинск 8-й микрорайон — Нижний Новгород Автовокзал ТПУ Канавинский».

Маршрут будет обслуживать перевозчик ООО «Дзержинск Авто». Сколько автобусов будет на нем работать и с каким интервалом они будут ходить — пока неизвестно.

«Расписание будет размещено на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем», — говорится в сообщении.

Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что маршруты трамваев № 6 и 7 изменились в Нижнем Новгороде со 2 сентября.