94% домов готовы к отопительному сезону в Нижнем Новгороде, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Готовность муниципальных учреждений образования, культуры и спорта с центральным отоплением составляет 95%. Полностью город подготовят к отопительному сезону к 15 сентября. Когда дадут тепло в домах пока неизвестно, в мэрии будут ориентироваться на долгосрочный прогноз погоды.
При этом продолжается ремонт сетей «Теплоэнерго». Дополнительно в летнюю ремонтную кампанию включили было включено более 80 общей протяженностью 25 км — участки, на которые в минувший сезон поступали жалобы от жителей по отоплению. По большинству из них работы уже выполнены.
В частности, продолжаются работы по замене труб десяти разных диаметров на улице Совнаркомовской.
«При этом они проложены разными способами, включая даже техподполье самих домов. Жители продолжают получать горячую воду в полном объёме — были проложены временные трассы», — пояснил Шалабаев.