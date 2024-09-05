94% домов готовы к отопительному сезону в Нижнем Новгороде

При этом продолжается ремонт сетей «Теплоэнерго». Дополнительно в летнюю ремонтную кампанию включили было включено более 80 общей протяженностью 25 км — участки, на которые в минувший сезон поступали жалобы от жителей по отоплению. По большинству из них работы уже выполнены.