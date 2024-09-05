«Стараемся быть с теми, кому нужна помощь здесь и сейчас»: Донские парламентарии навестили пациентов военного госпиталя

— Мы стараемся быть вместе с нашими ребятами — с теми, кому нужна помощь здесь и сейчас. Понимаем, что раненые бойцы нуждаются не только в качественном лечении, но и в заботе, во внимании, а самое главное — в комфортных условиях выздоровления, — сказал Александр Валентинович.