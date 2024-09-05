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«Стараемся быть с теми, кому нужна помощь здесь и сейчас»: Донские парламентарии навестили пациентов военного госпиталя

Депутаты Заксобрания передали военному госпиталю диваны и другую мебель.
Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области в очередной раз навестили пациентов окружного клинического военного госпиталя в Ростове.

«СЛОЖИЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА».

— У депутатов фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания сложилась настоящая дружба с коллективом ростовского окружного военного госпиталя. Здесь отличные врачи, которые спасают жизни наших бойцов, помогают в восстановлении и реабилитации после ранений. Госпиталь снабжен всем необходимым. Здесь проводят сложнейшие операции, — рассказал Председатель Донского парламента Александр Ищенко.

Но, несмотря на достойное оснащение больницы, депутаты стараются внести свой вклад в то, чтобы бойцы проходили лечение в комфортных условиях. К примеру, ранее госпиталю были переданы 200 кроватей и прикроватных тумбочек.

А в этот визит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко, руководитель фракции «ЕР» в Заксобрании Владимир Ревенко и депутат донского парламента Магомед Дарсигов доставили матрасы, диваны, журнальные столы и банкетки.

Парламентарии также пообщались с военными, проходящими лечение, и вручили им подарки — наборы с повседневными инструментами и с личными средствами гигиены.

Депутаты Заксобрания оказывают постоянную поддержку военному госпиталю в Ростове. Фото: ЗС РО

«РАНЕНЫЕ НУЖДАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ЛЕЧЕНИИ, НО И В ЗАБОТЕ».

— Мы стараемся быть вместе с нашими ребятами — с теми, кому нужна помощь здесь и сейчас. Понимаем, что раненые бойцы нуждаются не только в качественном лечении, но и в заботе, во внимании, а самое главное — в комфортных условиях выздоровления, — сказал Александр Валентинович.

Отметим, что помощь госпиталю Донской парламент начал оказывать еще два года назад. Благодаря Заксобранию в операционных появилось новое оборудование, в палатах — сплит-системы. В приемном отделении провели ремонт, был оснащен кинозал.

«ТО, ЧТО ТРОГАЕТ ЗА ДУШУ».

Военному госпиталю помогают и просто неравнодушные люди.

— Эта помощь самая разная: дети пишут письма, подписывают открытки, рисуют веселые картинки и отправляют их бойцам. Это то, что трогает за душу каждого воина. А прямая обязанность депутатов — помогать нашим героям в обеспечении комфортных условий выздоровления. Мы будем продолжать это делать и впредь, — добавил спикер Заксобрания.

Владимир Ревенко сообщил, что депутаты фракции «Единая Россия» всегда оперативно реагируют на просьбы военных, руководителей госпиталя. А Магомед Дарсигов добавил, что парламентарии продолжают активно оказывать поддержку бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО: организуют доставку за ленточку различного гуманитарного груза — от продуктов до бронежилетов.

— У нас есть перечень просьб от военнослужащих из разных военных частей — и ни один вопрос не остался нерешенным депутатским корпусом, — прокомментировал парламентарий.

В завершении встречи, прощаясь с ранеными бойцами, Александр Валентинович сказал: «Выздоравливайте, ребята! Будем вас поддерживать и помогать».