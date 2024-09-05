Около 5% учителей не хватает в школах Нижнего Новгорода

«Это 63 общеобразовательные школы, из которых 52 учреждения вновь вошли в данный проект. На мой взгляд, уникальной возможностью для предоставления услуг дополнительного образования сегодня, конечно, стал открывшийся 2 сентября Дворец имени Чкалова после реконструкции и капитального ремонта. Об этом мы сегодня тоже с гордостью заявляем. Основные направления допобразования, конечно, художественно-эстетические и творческие, однако мы стараемся ориентировать родителей детей на технические направленности, робототехнику, направленности, связанные с техническим творчеством», — отметил спикер.