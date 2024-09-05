Около 5% учителей не хватает в школах Нижнего Новгорода

Так, по его словам, заполняемость педагогического состава в школах Нижнего Новгорода составляет порядка 94−95%. Он отметил, что в большинстве случаев не хватает учителей начальных классов, математики, физики и русского языка.
Решить данную проблему, как объяснил спикер, можно при помощи студентов целевого обучения педагогического профиля, которые подписали договоры с вузами о работе в по направлению в школах города.
«На сегодняшний день 108 целевых договоров заключено с Мининским университетом (Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина) для того, чтобы эти студенты в будущем пришли работать в систему образования. Мы надеемся, что благодаря такой мере поддержки ежегодно будем перекрывать и закрывать имеющиеся дефициты кадров», — пояснил Владимир Радченко.
Также специалист подчеркнул, что система дополнительного образования активно развивается в Нижнем Новгороде. Так, по его словам, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» создано более 7,5 тыс. новых учебных мест.
«Это 63 общеобразовательные школы, из которых 52 учреждения вновь вошли в данный проект. На мой взгляд, уникальной возможностью для предоставления услуг дополнительного образования сегодня, конечно, стал открывшийся 2 сентября Дворец имени Чкалова после реконструкции и капитального ремонта. Об этом мы сегодня тоже с гордостью заявляем. Основные направления допобразования, конечно, художественно-эстетические и творческие, однако мы стараемся ориентировать родителей детей на технические направленности, робототехнику, направленности, связанные с техническим творчеством», — отметил спикер.
Ранее сообщалось, что почти 3,5 тысячи воспитанников принял обновленный нижегородский ДДТ имени В. П. Чкалова в новом 2024−2025 учебном году.
Директор МБУ ДО «ДДТ имени В. П. Чкалова» Наталья Панова рассказала, что во Дворце творчества теперь действует четыре факультета: гражданских компетенций, инженерных компетенций, лидерских компетенций, искусств и научно-методический центр ресурсного развития образовательных практик.
Напомним, что в новых школах № 131 и № 188, открытых в этом году, уже учатся более 1 тыс. учеников.
Также напомним, что 12 объектов образования построили в Нижнем Новгороде с 2020 по 2024 годы.
«Мы имеем возможности строить хорошие школы с современным оборудованием. Конечно, каждый ребёнок мечтает в такую школу попасть. Учителя, самое главное, тоже довольны. У них есть возможность с помощью современных методик и в современных условиях полностью раскрыть потенциал детей», — рассказал мэр города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.