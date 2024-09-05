Нижегородские школы смогут запрещать ученикам приносить телефоны на уроки

Школы Нижнего Новгорода смогут запрещать ученикам приносить телефоны на уроки. Об этом сообщил директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко на брифинге 5 сентября.
На сегодняшний день использование детьми гаджетов во время уроков запрещено на законодательном уровне. При этом каждая школа вправе сама определять, как эта мера будет действовать.
Это может быть сбор телефонов в определённые ячейки или ящики. Либо же ученикам могут полностью запретить приносить телефоны в школу.