Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 16 тысяч жителей Новосибирской области рискуют остаться без газа

Причина тому — отсутствие договора на техобслуживание.

Больше 16 тысяч человек в Новосибирской области могут остаться без газа из-за отсутствия договора на техобслуживание оборудования.

— Наличие договора является обязательным условием поставки газа. В случае отсутствия документа поставщик совместно с газораспределительной организацией вправе ограничить подачу газа абоненту, — сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Перед тем, как отключить газ, абоненту направляют уведомление с предупреждением. Если в течение 20 дней с момента отправки человек не заключает договор, поставщик имеет право прекратить подачу газа, даже если пользователь исправно оплачивал счета.