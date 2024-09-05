Более 16 тысяч жителей Новосибирской области рискуют остаться без газа

Больше 16 тысяч человек в Новосибирской области могут остаться без газа из-за отсутствия договора на техобслуживание оборудования.
— Наличие договора является обязательным условием поставки газа. В случае отсутствия документа поставщик совместно с газораспределительной организацией вправе ограничить подачу газа абоненту, — сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».
Перед тем, как отключить газ, абоненту направляют уведомление с предупреждением. Если в течение 20 дней с момента отправки человек не заключает договор, поставщик имеет право прекратить подачу газа, даже если пользователь исправно оплачивал счета.