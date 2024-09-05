В Башкирии раскрыли группы риска при заражении гриппом.

Как сообщал Башинформ, в республике началась прививочная кампания от гриппа, который наряду с ковидом является инфекцией с самыми тяжёлыми последствиями. Эпидемиологи пояснили, что, согласно стандартам минздрава, есть категории людей, которые обязательно подлежат вакцинации. Это люди с ослабленным иммунитетом и люди, находящиеся в больших коллективах.