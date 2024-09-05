Следы «дорожной разметки» увидели волгоградцы в небе

Ранее необычное явление наблюдали волгоградцы в июле 2024 года. На ночном небе двигалось неизвестное светящееся тело, излучающее волны и ореол. Некоторые предположили, что это мог быть вражеский беспилотник или разведывательный БПЛА. Но, вероятнее всего, на небе остались следы от запуска ракеты.