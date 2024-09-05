Следы «дорожной разметки» увидели волгоградцы в небе

Странную картину в небе сняли очевидцы, проживающие в Новоаннинском районе, сообщает V102.RU. Белую линию мог оставить самолет, однако от обычного следа воздушного судна она отличалась тем, что была прерывистой, как разметка на дороге.
При этом сегодня многие жители отмечают сильный гул самолетов.
Ранее необычное явление наблюдали волгоградцы в июле 2024 года. На ночном небе двигалось неизвестное светящееся тело, излучающее волны и ореол. Некоторые предположили, что это мог быть вражеский беспилотник или разведывательный БПЛА. Но, вероятнее всего, на небе остались следы от запуска ракеты.