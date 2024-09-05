Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении.
Часом ранее в очереди к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи проезда ждали 50 автомобилей, со стороны Тамани — 70 авто.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.