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Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. К обеду четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь — проезда ожидают 200 автомобилей со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении.

Часом ранее в очереди к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи проезда ждали 50 автомобилей, со стороны Тамани — 70 авто.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.