Три волны заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидают в Иркутской области

В Иркутской области ожидают три волны заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора области Ирина Чумаченко, первая волна уже стартовала в регионе, но прирост не большой. Пик придется на вторую половину сентября.
— По результатам эпидмониторинга наблюдается рост показателей по всем возрастным группам. Но при этом заболеваемость остается ниже эпидемического порога. Рост связан с тем, что дети пошли в школу, сформировались новые группы в садах, — поделилась Ирине Чумаченко.
Что касается второй и третьей волны, то по прогнозам они придутся на начало декабря и конец января. В первом случае к ОРВИ добавятся заболевания ГРИППом, Бока- и пневмовирусы, а также COVID.
Ранее КП-Иркутск сообщала, когда стоит ставить прививку от гриппа и какие меры профилактики помогут предупредить заболевание.