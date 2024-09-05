Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три волны заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидают в Иркутской области

Первая волна уже началась ее пик прогнозируют на сентябрь.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области ожидают три волны заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора области Ирина Чумаченко, первая волна уже стартовала в регионе, но прирост не большой. Пик придется на вторую половину сентября.

— По результатам эпидмониторинга наблюдается рост показателей по всем возрастным группам. Но при этом заболеваемость остается ниже эпидемического порога. Рост связан с тем, что дети пошли в школу, сформировались новые группы в садах, — поделилась Ирине Чумаченко.

Что касается второй и третьей волны, то по прогнозам они придутся на начало декабря и конец января. В первом случае к ОРВИ добавятся заболевания ГРИППом, Бока- и пневмовирусы, а также COVID.

Ранее КП-Иркутск сообщала, когда стоит ставить прививку от гриппа и какие меры профилактики помогут предупредить заболевание.