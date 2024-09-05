Фестиваль «Отражение» закроет летний сезон 2024 на набережной Перми: полная программа мероприятий

Рассказываем, какие события пройдут в рамках фестиваля «Отражение» на центральной набережной Перми в субботу, 7 сентября 2024. Публикуем полную программу мероприятий.
Летний сезон 2024 года на центральной набережной Камы в Перми закроют фестивалем «Отражение». Отмечается, что этот образ сравнивает Каму с зеркалом, созданным самой природой, в котором отражались многочисленные культурные события минувшего лета.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в субботу, 7 сентября, с 14.00 до 22.00. Жителей и гостей Перми ждет большая развлекательная программа. Вход свободный.
Полная программа фестиваля «Отражение», который закроет летний сезон 2024 на набережной Перми 7 сентября
С утра субботы, 7 сентября, в центре Перми откроется выставка ретро-автомобилей. Экспозиции музея «Ретро-Гараж» будут расположены вдоль спуска к набережной по улице Газеты Звезда. Гостям представят советские автомобили 1960−1980 годов выпуска.
Пешеходная часть набережной Камы.
С 14.00 в разных локациях променадной части набережной Перми заработают интерактивные площадки, в том числе детская игровая с аниматорами.
До 18.00 гости смогут стать участниками шоу по мотивам известных телепередач.
До 19.00 на набережной также будет работать зона настольных игр. Здесь же гости смогут надеть шлем виртуальной реальности и посмотреть познавательные и развлекательные фильмы с высоким «погружением» в картинку.
С 15.00 до 17.00 на площадке напротив 6−7 причалов свои треки представят пермские диджеи в финальной части фестиваля «Музыка лета».
С 15.00 до 17.00 у большой тематической зеркальной фотозоны «ПЕРМЬ» все желающие смогут сделать оригинальные фотографии с «зеркальными людьми».
Главная фестивальная сцена.
Главная сцена фестиваля «Отражение» будет установлена в большом амфитеатре на центральной набережной Камы в Перми.
С 14.00 до 15.15 пройдет открытое фитнес-занятие Kangoo Jumps под руководством опытного инструктора.
В 15.30 начнется цирковое шоу, в котором активные зрители сами превратятся в артистов.
В 16.30 на большой сцене состоится праздничный концерт. Перед зрителями выступят пермские музыкальные группы, исполняющие авторские произведения и каверы известных композиций.
После 20.30 на сцену выйдет группа из Екатеринбурга «Tonya Mak Team».