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В Казани на минарет Ново-Слободской мечети установили полумесяц

Церемония установки прошла 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на минарет Ново-Слободской мечети установили полумесяц. Церемония установки прошла 5 сентября.

Мечеть является объектом культурного наследия республиканского значения. Она сочетает стилизованные формы средневековой булгарской и татарской народной архитектуры с элементами классицизма. В ходе работ был обновлен минарет. Здание включает два молельных зала.

Мечеть известна по названию «Ак мэчет». Она построена в 1801—1805 годах и расположена на улице Кызыл Татарстан. Возведение объекта связано с купцом Габдрахимом бин Валиди.

Напомним, в Казани на берегу озера Кабан планируют построить новую мечеть. Площадь проекта планировки составляет 0,5 гектара.

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