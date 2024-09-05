В Казани на минарет Ново-Слободской мечети установили полумесяц. Церемония установки прошла 5 сентября.
Мечеть является объектом культурного наследия республиканского значения. Она сочетает стилизованные формы средневековой булгарской и татарской народной архитектуры с элементами классицизма. В ходе работ был обновлен минарет. Здание включает два молельных зала.
Мечеть известна по названию «Ак мэчет». Она построена в 1801—1805 годах и расположена на улице Кызыл Татарстан. Возведение объекта связано с купцом Габдрахимом бин Валиди.
Напомним, в Казани на берегу озера Кабан планируют построить новую мечеть. Площадь проекта планировки составляет 0,5 гектара.