Первый «Метеор» запустят из Ростова в Таганрог и Азов в 2024 году

Осенью в Ростовскую область должны поставить первое судно «Метеор-120Р», которое сможет курсировать по направлению Ростов — Азов — Таганрог. Об этом в эфире телеканала «Дон 24» сообщил генеральный директор компании «Дон» Герман Лопаткин.
— Обязательно подключим город Петра I, это будет альтернативный транспорт. Кто-то привык добираться на машине, кто-то — на автобусе, кто-то — на электропоезде. Мы предоставим возможность сделать это на «Метеоре», — сказал Герман Лопаткин.
По словам главы СПК «Дон», «Метеор» сможет курсировать до наступления ледовой обстановки. Сейчас судно изготавливают на верфи Центрального конструкторского бюро имени Алексеева, уже планируются ходовые испытания.
Ранее сообщалось, что запустить пассажирские суда из Ростова в Таганрог могут до конца 2024 года.
Напомним, водные пассажирские перевозки в Ростовской области начались в 2024 году. Первый маршрут на судне «Валдай» между Ростовом и Азовом запустили в конце марта, а в июле был открыт рейс из донской столицы в станицу Багаевскую и Семикаракорск.