Строительство детсада в Нижней Лисихе завершается в Иркутске

В Иркутске на финишную прямую вышли строительные работы в детсаду в Нижней Лисихи. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Руслан Болотов, дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 мест. Работы проводят по нацпроекту «Демография».
— Проверил с коллегами, как продвигаются работы по благоустройству прилегающей территории. К моменту открытия ее необходимо комплексно привести в порядок. Также завершаем ремонт участка дороги от дома № 236б/7 до дома № 236в/1 на Байкальской. Это будет полноценный подъезд к детскому саду, — поделился Руслан Болотов.
На участке благоустроили тротуары и положили первый слой асфальта. К укладке верхнего приступят после того, как с территории детсада уйдет тяжелая техника. Работы должны закончить до конца сентября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мастера из областного центра прошли в финал конкурса «Туристический сувенир». Изделия 25 рукодельников были выбраны победителями.