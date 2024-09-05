Строительство детсада в Нижней Лисихе завершается в Иркутске

— Проверил с коллегами, как продвигаются работы по благоустройству прилегающей территории. К моменту открытия ее необходимо комплексно привести в порядок. Также завершаем ремонт участка дороги от дома № 236б/7 до дома № 236в/1 на Байкальской. Это будет полноценный подъезд к детскому саду, — поделился Руслан Болотов.