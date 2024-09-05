Многодетные семьи Самарской области получат выплату на первоклассника

В Самарской области многодетные семьи, в которых есть первоклассники, получат единовременную выплату. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
— Установить, что к расходным обязательствам Самарской области относится предоставление в 2024 году единовременной денежной выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи, зачисленного в первый класс общеобразовательных организаций в 2024/2025 учебном году, — говорится в документации.
Право на получение выплаты имеют один из родителей, усыновителей, приемных родителей и опекунов, являющиеся членами многодетной семьи. Выплата будет осуществляться на основании данных из базы министерства социально-демографической и семейной политики региона.