Многодетные семьи Самарской области получат выплату на первоклассника

— Установить, что к расходным обязательствам Самарской области относится предоставление в 2024 году единовременной денежной выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи, зачисленного в первый класс общеобразовательных организаций в 2024/2025 учебном году, — говорится в документации.