Самарцам прочат увеличение продолжительности жизни до 76 лет

«За указанный период мы построим и завершим строительство 13 поликлинических и четырех стационарных учреждений, 192 ФАПов, поставим не менее 260 автомобилей скорой помощи и 670 автомобилей неотложной помощи. Будем оснащать больницы современным медоборудованием, в том числе закупим более 20 современных аппаратов МРТ. Организуем проведение капитального ремонта не менее 80 объектов медицинских организаций. Это уже зафиксировано в программе. Но мы знаем с вами, что проблема достаточно серьезная. У нас почти половина учреждений здравоохранения требует капитального ремонта. Продолжим работу по привлечению и закреплению медицинских сотрудников в системе здравоохранения», — сообщил Вячеслав Федорищев.