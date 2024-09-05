Жители Сельмы пожаловались Алексею Беспрозванных на ямы и отсутствие благоустройства

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных побывал на Сельме, где на бульваре Франца Лефорта встретился с местными жителями и выслушал множество жалоб и недовольств. О выезде глава региона написал в своем телеграм-канале.
«Проблем много: уход за территорией, небезопасная и сломанная детская площадка, ненормативное состояние теплопункта, глубокие ямы на дороге. В целом много вопросов к работе и ответственности управляющих компаний региона», — написал врио губернатора.
Уже решено, что 6 сентября на Сельму выедет учредитель управляющей компании, министр минконтроля и заместитель главы администрации Калининграда, чтобы разобраться в проблемах.
«С УК разговор отдельный, если ситуация не изменится, то будут уже другие меры», — пригрозил Беспрозванных, отметив, что благоустройство — это системная проблема в Калининграде.