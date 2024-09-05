Фильм об истории Донбасса покажут в Иркутске 10 сентября

В Иркутске 10 сентября состоится показ фильма «Донбасс-колыбель народов» в «Доме кино». Как сообщили в Минкульте региона, над кинопроизведением трудилась большая команда аниматоров около года. Стоит отметить, что картина является частью одноименного проекта.