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Фильм об истории Донбасса покажут в Иркутске 10 сентября

Показ пройдет фильма «Донбасс-колыбель народов» пройдет в «Доме кино».

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 10 сентября состоится показ фильма «Донбасс-колыбель народов» в «Доме кино». Как сообщили в Минкульте региона, над кинопроизведением трудилась большая команда аниматоров около года. Стоит отметить, что картина является частью одноименного проекта.

— Фильм «Донбасс-колыбель народов» создан по достоверным историческим материалам. Режиссёром стал Юрий Немеров, сценаристом Виктор Гуров. Образовательные мероприятия проекта пройдут осенью в музеях, кинотеатрах, библиотеках и школах, — поделились в пресс-службе министерства культуры.

Также проект будет реализован в более чем 16 городах России. Организаторы расскажут школьникам историю и культуру Донбасса и проведут конкурс рисунков. Мероприятия должны помочь укреплению межнациональных отношений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на завершающий этап вышло строительство детского сада в микрорайоне Нижняя Лисиха.