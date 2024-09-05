В Челябинске новый автобусный маршрут свяжет ЧВВАКУШ и ЮУрГУ

В Челябинске с 7 сентября начнет работу новый автобусный маршрут № 26 «ЧВВАКУШ — ЮУрГУ».
Автобусы среднего класса вместимости (в каждом по 25 сидячих мест) поедут через улицы Шагольскую, Профессора Благих, Университетскую Набережную, Братьев Кашириных, Худякова и Сони Кривой.
Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», на линии будет работать пять автобусов. К остановкам они должны подъезжать через каждые 25 минут, независимо от дня недели.
В первый рейс от ЧВВАКУШа автобус двинутся в 6:00, а от университета в 6:10. В последний рейс машины отправится в 21:36 от ЧВВАКУШа и в 21:46 от ЮУрГУ.
Пассажиры смогут оплачивать проезд через валидаторы, в том числе использовать транспортные карты.