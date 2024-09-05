Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске новый автобусный маршрут свяжет ЧВВАКУШ и ЮУрГУ

В Челябинске с 7 сентября запустят новый автобусный маршрут.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 7 сентября начнет работу новый автобусный маршрут № 26 «ЧВВАКУШ — ЮУрГУ».

Автобусы среднего класса вместимости (в каждом по 25 сидячих мест) поедут через улицы Шагольскую, Профессора Благих, Университетскую Набережную, Братьев Кашириных, Худякова и Сони Кривой.

Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», на линии будет работать пять автобусов. К остановкам они должны подъезжать через каждые 25 минут, независимо от дня недели.

В первый рейс от ЧВВАКУШа автобус двинутся в 6:00, а от университета в 6:10. В последний рейс машины отправится в 21:36 от ЧВВАКУШа и в 21:46 от ЮУрГУ.

Пассажиры смогут оплачивать проезд через валидаторы, в том числе использовать транспортные карты.