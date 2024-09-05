В Ростове-на-Дону в честь Дня знаний запустили новый проект для студентов

После прохождения второго теста 20−40 лучших участников пригласят на экскурсию в региональные офисы банка, где они смогут увидеть работу сотрудников изнутри. Уже на месте для ребят будет подготовлен еще ряд заданий. Трое победителей, успешно прошедших все испытания, примут участие в профессиональной фотосессии. Их изображения будут транслироваться в городах России с 13 по 15 сентября, и для своих земляков ребята станут молодыми звездами.