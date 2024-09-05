В Ростове-на-Дону в честь Дня знаний запустили новый проект для студентов

Всех российских студентов поздравят с новым учебным годом. На видеоэкранах 13 городов России, включая Ростов-на-Дону, с 1 по 12 сентября будут демонстрироваться поздравления с началом учебного года от лучших стажеров Сбера. В своих обращениях стажеры предлагают попасть студентам в топ, узнать свои сильные качества для дальнейшего карьерного развития и попасть на билборды родного города.
Студенты региональных вузов могут попробовать свои силы пройдя тестирование рамках проекта «Выйди в ТОП со Сбером», по результатам которого лучшие участники смогут стать новыми героями билбордов. Предусмотрено два теста. Когнитивный тест направлен на выявление сильных сторон и приоритетных мягких навыков. А второй тест — на решение логических и математических задач.
После прохождения второго теста 20−40 лучших участников пригласят на экскурсию в региональные офисы банка, где они смогут увидеть работу сотрудников изнутри. Уже на месте для ребят будет подготовлен еще ряд заданий. Трое победителей, успешно прошедших все испытания, примут участие в профессиональной фотосессии. Их изображения будут транслироваться в городах России с 13 по 15 сентября, и для своих земляков ребята станут молодыми звездами.
— Ежегодно к нам приходят более 1,7 тысячи стажеров, и мы неизменно восхищаемся их дерзостью, энергией, живостью ума и силой характера. В этом году перед началом нового сезона мы хотим показать наших классных стажеров другим студентам, привлечь тех, кто уверен в своих силах и готов поработать вместе с нами, — отметила управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств банка Ольга Цуканова.
Напомним, что банк предоставляет возможность пройти бесплатную стажировку в самых разных направлениях — от AI, IT, аналитики, кибербезопасности, разработки, дизайна и бизнеса до работы с клиентами в офисах обслуживания. Стажировки доступны для студентов 2+ курса бакалавриата/специалитета, а также для студентов магистратуры и аспирантуры. Работа с клиентами в офисах обслуживания доступна и для учащихся колледжей.