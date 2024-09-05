Гигантский провал образовался вблизи ЖК «Вересаево» в Ростове-на-Дону

Вблизи ЖК «Вересаево» в Ростове-на-Дону образовался внушительный провал. Снимки ямы сегодня, 5 сентября, в соцсетях опубликовали очевидцы.
Судя по фотографиям, асфальт просел прямо на проезжей части парковки. Видно, что рядом находятся легковые машины. Эти автомобили лишь по счастливой случайности не попали в опасную преграду.
Причины случившегося неизвестны. Интернет-пользователи уже выдвинули несколько версий, в том числе, некоторые предполагают проблемы с коммуникациями под асфальтом. Официальных комментариев пока не поступало.