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Гигантский провал образовался вблизи ЖК «Вересаево» в Ростове-на-Дону

Яма в несколько метров образовалась на парковке в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи ЖК «Вересаево» в Ростове-на-Дону образовался внушительный провал. Снимки ямы сегодня, 5 сентября, в соцсетях опубликовали очевидцы.

Судя по фотографиям, асфальт просел прямо на проезжей части парковки. Видно, что рядом находятся легковые машины. Эти автомобили лишь по счастливой случайности не попали в опасную преграду.

Причины случившегося неизвестны. Интернет-пользователи уже выдвинули несколько версий, в том числе, некоторые предполагают проблемы с коммуникациями под асфальтом. Официальных комментариев пока не поступало.