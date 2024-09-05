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Для Самарской области закупят 120 троллейбусов

Обновление подвижного состава общественного транспорта — стратегическая задача правительства Самарской области. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил 5 сентября во время презентации программы социально-экономического развития региона.

Источник: РИА "Новости"

«Большинство наших жителей пользуются общественным транспортом. И все хотят с одной стороны, чтобы транспорт ходил по удобным маршрутам и вовремя, а с другой — чтобы он был комфортным. Поэтому стратегическая задача — это обновление парка подвижного состава», — заявил глава региона.

По его словам, в течение ближайших 5 лет на маршруты планируется выпустить 1100 новых автобусов, 120 троллейбусов и 225 трамваев.

4 сентября Самаре передали 69 новых газомоторных автобусов LOTOS 105 C-02. Вместимость составляет 92 человека, количество посадочных мест — 25.