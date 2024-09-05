Для Самарской области закупят 120 троллейбусов

«Большинство наших жителей пользуются общественным транспортом. И все хотят с одной стороны, чтобы транспорт ходил по удобным маршрутам и вовремя, а с другой — чтобы он был комфортным. Поэтому стратегическая задача — это обновление парка подвижного состава», — заявил глава региона.