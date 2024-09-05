Perfume Genius и The Knocks записали кавер на хит Bronski Beat «Smalltown Boy»

The Knocks признались, что хотели оставить песню как можно более близкой к оригиналу, в том числе сохранить знаменитую партию на синтезаторе. При этом артисты стремились сделать композицию более танцевальной и современной. Perfume Genius также заметил, что находить баланс между своим и исходным материалом очень сложно.