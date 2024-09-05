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В Самарской области сохранится высокая пожарная опасности с 6 по 11 сентября

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области из-за сухой теплой погоды объявлен желтый уровень опасности. В регионе сохранится высокая пожарная опасность в лесах, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В период с 6 по 11 сентября в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов, 4 класс, — отмечают синоптики.

Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют горожанам не посещать леса, не разводить там костры, не поджигать сухую траву, не бросать спички и сигареты, также не стоит заезжать в лесополосу на автомобилях и мотоциклах.

МЧС