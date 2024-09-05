«Машину времени» создали ученые в Новосибирске — как она работает

Ученые Новосибирского государственного университета разработали время-проекционную камеру (ВПК) низкого давления, которая позволит заглянуть в историю Земли. Об этом сообщили в пресс-службе вуза 5 сентября.
ВПК в связке ускорительным масс-спектрометром позволяет анализировать материалы различных пород, как по радиоактивному изотопу углерода, так и по изотопу бериллия, что позволяет изучить геологию и историю Земли на 10 миллионов лет назад.
Ранее такие исследования ученым приходилось проводить во Франции. В 2023 году камера впервые была установлена на отечественный ускоритель и успешно протестирована. Это позволило выяснить, как можно сконструировать аналогичное устройство меньших размеров.
— Для анализа реальных исследовательских образцов, например на содержание 10Be, потребуется также разработка и создание лаборатории пробоподготовки, включающей множество трудоемких и опасных процедур. Поэтому приоритетной задачей ученых Академгородка, накопивших за 10 лет необходимый опыт и знания, должно стать развитие всего этого уникального высокотехнологичного комплекса, несомненно крайне важного для нашей большой страны, — прокомментировала директор ЦКП «УМС НГУ-ННЦ» Екатерина Пархомчук.
На днях ученые НГУ представили еще одну разработку: платформу для управления данными.