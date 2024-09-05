В Перми приостановили подачу газа в дома без договоров на обслуживание

Основанием для отключения стало отсутствие действующих договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Ограничение газоснабжения при отсутствии такого договора предписано постановлением правительства РФ. Многоквартирный дом по Закамской улице находится в управлении управляющей компании. Для возобновления подачи природного газа УК необходимо заключить договор со специализированной организацией, а также оплатить работы по приостановлению и последующему подключению к системе газоснабжения. Ранее УК и жители дома были официально уведомлены о необходимости срочного заключения договора, однако никаких действий по заключению договора так и не было предпринято.