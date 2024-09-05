В Перми приостановили подачу газа в дома без договоров на обслуживание

Основанием для отключения стало отсутствие действующих договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Ограничение газоснабжения при отсутствии такого договора предписано постановлением правительства РФ. Многоквартирный дом по Закамской улице находится в управлении управляющей компании. Для возобновления подачи природного газа УК необходимо заключить договор со специализированной организацией, а также оплатить работы по приостановлению и последующему подключению к системе газоснабжения. Ранее УК и жители дома были официально уведомлены о необходимости срочного заключения договора, однако никаких действий по заключению договора так и не было предпринято.
Работы по отключению газоснабжения домов, которые не заключили договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, будут продолжены. Сейчас в Пермском крае более ста таких многоквартирных домов. «Газпром межрегионгаз Пермь» призывает управляющие организации в кратчайшие сроки заключить такой договор.
«В своих действиях мы руководствуемся прежде всего вопросом безопасности газоснабжения. Пользоваться оборудованием, которое не проходит регулярного техобслуживания, недопустимо», — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Волегов.