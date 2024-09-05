Волгодонские атомщики прошли обучение инструментам лидерства в области безопасности

— Мы были активно вовлечены и в дискуссию, и в выполнение практических заданий. Интересная и полезная практика, которая реально помогает, потому что каждый из нас, работников атомной станции, отвечает за ее безопасность, — отметила одна из участниц обучающего семинара, специалист отдела международного и внешнеэкономического сотрудничества Ростовской АЭС Екатерина Фроленко.