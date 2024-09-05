Волгодонские атомщики прошли обучение инструментам лидерства в области безопасности

Сотрудники Ростовской АЭС прошли обучение по теме «Лидерство и культура безопасности в атомной энергетике». Обучающая миссия была организована при поддержке Московского центра Ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.
В мероприятие приняли участие руководители и специалисты, в том числе и уполномоченные по культуре безопасности основных подразделений предприятия, а также эксперты Всемирной Ассоциации Организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. В программу обучения вошли такие вопросы, как взаимодействие руководителей и персонала, роль лидера в области обеспечения эффективной и безопасной организации эксплуатации атомной станции.
— Мы были активно вовлечены и в дискуссию, и в выполнение практических заданий. Интересная и полезная практика, которая реально помогает, потому что каждый из нас, работников атомной станции, отвечает за ее безопасность, — отметила одна из участниц обучающего семинара, специалист отдела международного и внешнеэкономического сотрудничества Ростовской АЭС Екатерина Фроленко.
Также во время обучающей миссии был изучен опыт лидерства других российских АЭС — положительные практики в выстраивании уровней взаимодействия персонала в вопросах культуры безопасности.
— Приоритет для волгодонских атомщиков всегда один — производство электроэнергии безопасным способом. И важным аспектом здесь является лидерство в культуре безопасности, то есть проактивная позиция руководителей, уполномоченных по культуре безопасности, работников АЭС, основанная на стремлении формировать и поддерживать атмосферу открытости и доверия в вопросах безопасности, — подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.