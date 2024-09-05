В Перми умер бывший директор «Пермаэронавигация» Геннадий Вдовин

Экс-директор филиала «Пермаэронавигация» Геннадий Вдовин умер в Перми, сообщает «Новый компаньон».
Он приехал в Пермь в 1966 году после окончания Ульяновской школы высшей лётной подготовки. За время своей работы в гражданской авиации Геннадий Вдовин успел проработать на разных должностях, включая, диспетчера службы движения, руководителя полётов, начальника аэропорта по движению и директора филиала.
Вдовин трудился директором в пермском центре ОрВД с 1995 по 2002 год. За время своей работы он большое внимание уделял организации работы службы, укреплению технической базы аэропорта. Как рассказывает «Новый компаньон», под руководством Геннадия Вдовина в Перми в работу был внедрён комплекс средств автоматизации управления воздушным движением.
За свою деятельность в гражданской авиации он был награждён нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта» и медалью «80 лет гражданской авиации России». Церемония прощания с Геннадием Вдовиным состоится 7 сентября в большом зале по улице Старцева, 61. Мужчину похоронят на Верхне-Курьинском кладбище.