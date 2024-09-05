В Перми умер бывший директор «Пермаэронавигация» Геннадий Вдовин

Вдовин трудился директором в пермском центре ОрВД с 1995 по 2002 год. За время своей работы он большое внимание уделял организации работы службы, укреплению технической базы аэропорта. Как рассказывает «Новый компаньон», под руководством Геннадия Вдовина в Перми в работу был внедрён комплекс средств автоматизации управления воздушным движением.