В Перми из-за ремонта с улицы Ленина перенаправят движение транспорта

В Перми с 22:00 5 сентября до 06:00 6 сентября на улице Ленина изменят схему движения части автобусных и трамвайных маршрутов. Транспорт временно перенаправят на другие улицы.
В городском департаменте транспорта сообщили, изменения коснутся автобусных маршрутов № 6, № 10, № 14, № 35, № 49, № 50, № 67, № 68, № 72 и № 81, а также трамвайных маршрутов № 5 и № 11 изменят из-за дорожных работ на ул. Ленина.
Маршруты № 6, № 10, № 14, № 35, № 49, № 50, № 68 и № 81 в направлении станции «Пермь-2» исключат остановки «Ул. Борчанинова» и «Пермский академический Театр-Театр».
Маршруты № 10, № 14, № 49, № 50, № 68 и № 81 исключат остановки «Ул. Борчанинова» и «Пермский академический Театр-Театр».
Маршрут № 67 в направлении станции «Пермь-2» будет следовать без заезда на остановки «Ул. Ленина» и «Пермский академический Театр-Театр».
Маршрут № 72 в направлении ТРЦ «Планета» будет пропускать остановку «Ул. Ленина».
Трамвайный маршрут № 5 в оба направления будет следовать по улицам Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Горького и Революции; № 11 будет следовать по улицам Ленина, Куйбышева и Петропавловской.
Пассажиров просят учесть изменения в схеме движения общественного транспорта при совершении поездок на указанных маршрутах.