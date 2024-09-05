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Омские школьники в этом учебном году будут изучать географию родного региона

Школы уже получили семь тысяч новых учебных пособий.

Источник: Комсомольская правда

В этом учебном году омские школьники приступят к изучению географии родного края по новому учебнику «География Омской области». Сейчас во все омские школы завершается поставка семи тысяч новых учебников.

Новое учебное пособие включает в себя две части — «География родного края: природа и население Омской области» и «Занимательная география Омской области».

В первой части ребята познакомятся с природными условиями, ресурсами и населением Омского Прииртышья. Во второй части школьники узнают об интересных фактах, событиях, загадках и природных особенностях Омской области.

Над учебником работали преподаватели кафедры географии и методики обучения географии Омского государственного педагогического университета.

Новое учебное пособие опирается на учебник «Родиноведения» географа и исследователя Александра Седельникова и других изданий об Омском Прииртышье.