Омские школьники в этом учебном году будут изучать географию родного региона

В этом учебном году омские школьники приступят к изучению географии родного края по новому учебнику «География Омской области». Сейчас во все омские школы завершается поставка семи тысяч новых учебников.
Новое учебное пособие включает в себя две части — «География родного края: природа и население Омской области» и «Занимательная география Омской области».
В первой части ребята познакомятся с природными условиями, ресурсами и населением Омского Прииртышья. Во второй части школьники узнают об интересных фактах, событиях, загадках и природных особенностях Омской области.
Над учебником работали преподаватели кафедры географии и методики обучения географии Омского государственного педагогического университета.
Новое учебное пособие опирается на учебник «Родиноведения» географа и исследователя Александра Седельникова и других изданий об Омском Прииртышье.