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В Шахтах открылся модернизированный банковский офис с возможностью обслуживания бизнеса

Он рассчитан на 400 посещений в сутки.

Источник: Комсомольская правда

В малых городах Ростовской области открываются модернизированные офисы банков, которые позволяют обслуживать все категории клиентов. Так, в городе Шахты в начале сентября после обновления открылся офис Сбера с возможностью обслуживания физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В городе это первое отделение, открывшееся в подобном формате. Располагается офис по адресу: переулок Красный Шахтёр, 68.

Модернизация отделения позволяет консультировать клиентов без использования касс. И даже наличие паспорта не обязательно — посетителя идентифицируют по биометрическим данным. Для людей со специальными потребностями организована безбарьерная среда, а для маленьких посетителей — детский уголок.

Как рассказал первый заместитель главы Администрации города Шахты Владимир Петров, в последнее время бизнес в городе очень активно развивается. По количеству зарегистрированных субъектов МСП город в прошлом году занял второе место по Ростовской области. Открытие нового модернизированного пространства станет значимым событием и внесет большой вклад в развитие комфортной городской среды в Шахтах.

— Мы постарались сделать офис максимально комфортным для всех: оборудовали его новыми устройствами, сделали отдельное пространство для наших юных посетителей, создали безбарьерную среду и расширили возможности для розничных клиентов, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

В обновленном офисе ежедневно сможет обслуживаться около 400 человек.