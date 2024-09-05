В Шахтах открылся модернизированный банковский офис с возможностью обслуживания бизнеса

В малых городах Ростовской области открываются модернизированные офисы банков, которые позволяют обслуживать все категории клиентов. Так, в городе Шахты в начале сентября после обновления открылся офис Сбера с возможностью обслуживания физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В городе это первое отделение, открывшееся в подобном формате. Располагается офис по адресу: переулок Красный Шахтёр, 68.