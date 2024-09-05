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Джастин Бибер работает над новой музыкой вместе с Mk.gee

Инди-певец и автор песен Mk.gee рассказал в интервью, что он работал в музыкальной студии вместе с Джастином Бибером, последний альбом которого, Justice, вышел в 2021 году. Подробности их сотрудничества не раскрываются.

Источник: Звук

Инди-певец и автор песен Mk.gee рассказал в интервью, что он работал в музыкальной студии вместе с Джастином Бибером, последний альбом которого, Justice, вышел в 2021 году. Подробности их сотрудничества не раскрываются.

Mk.gee поделился своими впечатлениями от работы с Бибером в интервью для The New York Times. Как он сказал, с музыкой Джастина можно сделать довольно много «диких вещей».

Летом 2022 года Джастин Бибер рассказал фанатам, что борется с синдромом Рамсея-Ханта. Из-за этой болезни у него случился паралич лицевого нерва. Позже после нескольких переносов концертов из-за проблем со здоровьем Джастин Бибер отменил мировое турне Justice.

Недавно певец выступил на предсвадебной церемонии у индийского миллиардера, несмотря на болезнь.