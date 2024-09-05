В Омске на улице 3-й Разъезд перекроют участок дороги

В Омске на три дня перекроют участок дороги дороги на улице 3-й Разъезд. На подземных инженерных коммуникациях теплосетей рабочие будут проводить ремонтные работы.
Движение транспорта на участке дороги от дома № 36 на улице 3-й Разъезд до остановки «3-й Разъезд» будет остановлено с 20:00 часов 6 сентября до 8:00 часов 9 сентября.
Фото: омский дептранс
Омичам предлагают маршрут объезда: улицы Красных Зорь, Лескова, 10 лет Октября, 20 лет РККА и 26-я Линия.
Водителей просят обращать внимание на временно установленные знаки и сигналы регулировщика.