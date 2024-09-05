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В Омске на улице 3-й Разъезд перекроют участок дороги

Рабочие будут проводить ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на три дня перекроют участок дороги дороги на улице 3-й Разъезд. На подземных инженерных коммуникациях теплосетей рабочие будут проводить ремонтные работы.

Движение транспорта на участке дороги от дома № 36 на улице 3-й Разъезд до остановки «3-й Разъезд» будет остановлено с 20:00 часов 6 сентября до 8:00 часов 9 сентября.

Фото: омский дептранс

Омичам предлагают маршрут объезда: улицы Красных Зорь, Лескова, 10 лет Октября, 20 лет РККА и 26-я Линия.

Водителей просят обращать внимание на временно установленные знаки и сигналы регулировщика.