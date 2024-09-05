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В Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Башинформ

В 40 муниципалитетах и городах республики пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию.

Как сообщает пресс-служба минторга республики, 6, 7 и 8 сентября будет организовано 53 площадки в муниципалитетах и городах Башкортостана. Адреса и контактные данные по ссылке.

— Если вы хотите принять участие в ярмарке выходного дня в качестве продавца, вам нужно перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район. Затем связаться по указанному номеру с контактным лицом для уточнения деталей, — прокомментировали организаторы.

Принять участие может любой желающий.

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