Лучшие фото 5 сентября

Бездомная кошка отдыхает на дне пересохшей реки Босна, одного из основных источников воды для города Сараево в Боснии и Герцеговине.
Перемещенные палестинцы в школе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Танкер Navigator Gemini под флагом Либерии, перевозящий сжиженный газ, у причала терминала в южном иракском порту Умм-Каср.
Папа Франциск приветствует верующих по прибытии на мессу на стадионе Гелора Бунг Карно в индонезийской Джакарте.
Китайские истребители четвертого поколения Chengdu J-10 выступают на первом Египетском международном авиашоу в аэропорту Эль-Аламейна.
Гроб с телом новозеландского короля маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII несут после перевозки на ваке (традиционном каноэ) для захоронения в Нгаруавахии.
Подготовка оборудования машинного зала ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» в Москве к отопительному сезону.
Военнослужащий спецназа Росгвардии на занятиях по десантированию в Подмосковье.
Закат на китайском острове Санья.
Вид на заброшенный недостроенный тематический парк Evergrande Cultural Tourism City китайского девелопера China Evergrande Group в Чжэньцзяне. Проект планировалось открыть в 2021 году. Evergrande был ликвидирован за долги перед кредиторами в размере около $300 млрд.