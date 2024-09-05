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Лучшие фото 5 сентября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Бездомная кошка отдыхает на дне пересохшей реки Босна, одного из основных источников воды для города Сараево в Боснии и Герцеговине.

Источник: Reuters

Перемещенные палестинцы в школе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Источник: Reuters

Танкер Navigator Gemini под флагом Либерии, перевозящий сжиженный газ, у причала терминала в южном иракском порту Умм-Каср.

Источник: AFP 2023

Папа Франциск приветствует верующих по прибытии на мессу на стадионе Гелора Бунг Карно в индонезийской Джакарте.

Источник: AFP 2023

Китайские истребители четвертого поколения Chengdu J-10 выступают на первом Египетском международном авиашоу в аэропорту Эль-Аламейна.

Источник: AP 2023

Гроб с телом новозеландского короля маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII несут после перевозки на ваке (традиционном каноэ) для захоронения в Нгаруавахии.

Источник: AP 2023

Подготовка оборудования машинного зала ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» в Москве к отопительному сезону.

Источник: РИА "Новости"

Военнослужащий спецназа Росгвардии на занятиях по десантированию в Подмосковье.

Источник: РИА "Новости"

Закат на китайском острове Санья.

Источник: VCG/Visual China Group/ТАСС

Вид на заброшенный недостроенный тематический парк Evergrande Cultural Tourism City китайского девелопера China Evergrande Group в Чжэньцзяне. Проект планировалось открыть в 2021 году. Evergrande был ликвидирован за долги перед кредиторами в размере около $300 млрд.

Источник: IMAGO/CFOTO/ТАСС