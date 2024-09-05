В Татарстан после ночных заморозков придет потепление

Однако с продвижением антициклона, который влиял на погоду в последние дни, в республике вновь ожидается потепление. Об этом говорится в обзорном прогнозе Гидрометцентра РТ.
Так, 6 сентября в регионе возможен туман. Ночью столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов, местами ожидаются заморозки до 0 градусов. Днем синоптики прогнозируют от 18 до 23 градусов. Существенных осадков не ожидается.
На выходных,
Предварительно, в понедельник и вторник осадки маловероятны. В республике продолжится потепление: от 8 до 14 градусов в темное время суток и от 22 до 27 — в светлое. Это на 3−5 градусов выше климатической нормы.