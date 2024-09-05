В Татарстане выросла естественная убыль населения

За январь — июнь в Татарстане было зарегистрировано 16 941 рождение — на 473 меньше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом в июне темпы уменьшения рождаемости не изменились по сравнению с январем — маем: за шесть месяцев она снизилась год к году на 3,4%.