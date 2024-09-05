Экс-прокурора Железнодорожного района Ростова осудили на 4 года колонии

Бывший прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону получил срок за попытку мошенничества на 925 тысяч рублей. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе региона, а также в Пролетарском районном суде донской столицы.
По данным следствия, в 2023 году мужчина заявил обвиняемому, что якобы знаком с материалами его уголовного дела и может договориться со следователями не проводить задержание. Однако за это предполагалась плата.
При этом потратить деньги получатель так и смог, потому что его самого задержали представители УФСБ.
Известно, что на слушаниях экс-прокурор свою вину не признал (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Несмотря на это суд утвердил для него наказание в виде 4 лет и 2 месяцев колонии общего режима. Кроме того, подсудимый лишился классного чина старшего советника юстиции и получил двухгодовой запрет на работу в органах государственной власти.
Отметим, приговор ростовского районного суда пока не вступил в силу и может быть обжалован.