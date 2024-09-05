Экс-прокурора Железнодорожного района Ростова осудили на 4 года колонии

Известно, что на слушаниях экс-прокурор свою вину не признал (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Несмотря на это суд утвердил для него наказание в виде 4 лет и 2 месяцев колонии общего режима. Кроме того, подсудимый лишился классного чина старшего советника юстиции и получил двухгодовой запрет на работу в органах государственной власти.