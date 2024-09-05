Простые способы снять нервное напряжение в стрессовой ситуации — советы психолога

Найдите удобное положение сидя или лежа. Вообразите место, где вы чувствуете себя спокойно и безопасно — это может быть пляж, лес, горы или уютная комната. Представьте звуки, запахи, текстуру окружающих предметов и даже вкусы, связанные с этим местом. Чем более детально вы сможете представить это место, тем лучше. Оставайтесь в этом воображаемом месте несколько минут, ощущая покой и расслабление. Затем медленно вернитесь к реальности. Откройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов.